Бывший форвард «Сочи» Карапетян заявил, что российских футболистов больше не хотят видеть в Европе

Бывший нападающий «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, что европейские клубы не хотят видеть в своих составах российских футболистов.

«Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Мне все люди из индустрии говорят, что теперь это невозможно. Никто не хочет их больше видеть, из-за этого остается только РПЛ», — приводит Metaratings слова Карапетяна.

2 мая УЕФА объявил о том, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборная России не примет участия в розыгрыше Лиги наций.

Карапетян выступал за «Сочи» с июля 2019 года по август 2020 года. У форварда 2 гола в 22 матчах за команду. За «Тамбов» нападающий играл с августа 2020 года по февраль 2021 года, он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 17 играх.

Сейчас 34-летний армянин выступает за «Алашкерт».