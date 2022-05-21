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Бывший форвард «Сочи» Карапетян заявил, что российских футболистов больше не хотят видеть в Европе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Карапетян.
Фото ФК «Сочи»

Бывший нападающий «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, что европейские клубы не хотят видеть в своих составах российских футболистов.

«Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Мне все люди из индустрии говорят, что теперь это невозможно. Никто не хочет их больше видеть, из-за этого остается только РПЛ», — приводит Metaratings слова Карапетяна.

2 мая УЕФА объявил о том, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборная России не примет участия в розыгрыше Лиги наций.

Карапетян выступал за «Сочи» с июля 2019 года по август 2020 года. У форварда 2 гола в 22 матчах за команду. За «Тамбов» нападающий играл с августа 2020 года по февраль 2021 года, он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 17 играх.

Сейчас 34-летний армянин выступает за «Алашкерт».

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-byvshego-forvarda-sochi-karapetyana-o-rossiyskom-futbole-uefa-i-evrope/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Александр Карапетян
Футбол
РПЛ
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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