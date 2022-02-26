Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

«Мы показали отличный футбол сегодня. Первая игра после сборов — всегда тяжелое испытание, но справились и забрали это дерби. ЦСКА играл в свой футбол. В чем мы были сильнее сегодня? Нам удалось воспользоваться ошибками соперника, реализовать свои моменты», — заявил Бийол.

ЦСКА впервые с сезона-2015/16 обыграл «Спартак» в обоих матчах чемпионата России, при этом впервые армейцы выиграли оба матча всухую (20 сентября ЦСКА победил дома со счетом 1:0).

«Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.