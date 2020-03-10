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Вандерсон: «Мы отлично подготовились к матчу со «Спартаком» и дали этот крутой результат»

09:40
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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Я чувствовал себя хорошо и верил в каждого из партнеров, приводит слова Вандерсона пресс-служба клуба. — Мы отлично подготовились к матчу, что было важно, и дали этот крутой результат. Мы все счастливы.

Понятно, что перед началом пути у тебя всегда разные ожидания. Я верил в каждого из парней, а каждый из них, я уверен, верили друг в друга. Мы провели мощные предсезонные сборы и были готовы забрать эти две победы.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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