Валерий Шмаров считает, что игроки «Спартака» не выкладываются на футбольном поле

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров высказался об игре футболистов московского клуба.

«Как говорил Станислав Черчесов: «Мы им все дали, а они не могут выполнить этого». О чем это может говорить? Только о том, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Винить можно только футболистов, которые не могут взять три очка», — цитирует Шмарова РБК.

За «Спартак» Шмаров играл с 1987 по 1991 год, а также в 1995-1996 годах. Вчера, 21 августа, красно-белые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

Клуб после 5 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице.