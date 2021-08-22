Валерий Шмаров считает, что игроки «Спартака» не выкладываются на футбольном поле
Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров высказался об игре футболистов московского клуба.
«Как говорил Станислав Черчесов: «Мы им все дали, а они не могут выполнить этого». О чем это может говорить? Только о том, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Винить можно только футболистов, которые не могут взять три очка», — цитирует Шмарова РБК.
За «Спартак» Шмаров играл с 1987 по 1991 год, а также в 1995-1996 годах. Вчера, 21 августа, красно-белые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).
Клуб после 5 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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