Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ничью петербуржцев с «Уфой» (1:1) в рамках 5-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не стоит относиться к «Уфе», как к средней команде. Уфимцы очень хорошо играют в оборонительный футбол и качественно выходят в контратаки. Сами могли видеть, как во втором тайме «Уфа» имела большое количество моментов, они высоко прессинговали и заставляли ошибаться игроков «Зенита», что, собственно, у них и получилось сделать», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев напомнил, что и с другими сильными командами «Уфа» себя довольно хорошо проявляла.

«Локомотив» терял очки в Уфе, «Динамо» на последних минутах удалось вырвать победу. Очевидно, что любой команде тяжело в Уфе, и нельзя считать ее «средней» командой", — добавил Малафеев.

После 5 туров у команды Сергея Семака 11 очков, питерцы пропустили вперед «Динамо».