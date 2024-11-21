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Сегодня, 12:45

Овчинников: «А захочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего Артема Дзюбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

— Вы видели интервью Дзюбы, где от него многим досталось?

— Не читал, не видел. Но наслышан.

— И что думаете?

— Зачем он дает интервью? Может, чтобы его не забывали? Так он и сейчас вроде на виду. В «Акроне» играет, на поле выходит.

— Зачем же он такие заявления делает?

— Видимо, не хочет потеряться. А вам-то, журналистам, что не нравится? Есть темы для обсуждений! Пиши — не хочу. Дзюба же дает вам чего-то жареного, с перчинкой. Вам разве плохо? В кого-то он плюнет, кого-то субстанцией обольет определенной... Многие только этого и ждут.

Сергей Семак и&nbsp;Артем Дзюба. «Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...» Борман — о сборной, «Спартаке» и легионерах

— Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.

— Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...

— Где?

— Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба — две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак — футбольный тяжеловес. Вот и все.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
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Алексей Батраков

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Данила Прохин

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 13 1 5
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