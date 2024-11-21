Валерий Овчинников: «Мне нравился «Зенит» времен Кержакова и Аршавина. А сейчас одни легионеры»

Тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» раскритиковал клубы РПЛ за большое количество иностранцев в составе.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке?

— Ни за кого. Я не писатель, а читатель. Просто смотрю футбол. Если не нравится, переключаю на другой канал.

— Кто по качеству игры сейчас всех превосходит в лиге?

— Уф... Вот когда на поле я вижу в составе обеих команд по восемь иностранцев, мне уже ничего не нравится. Понимаю, если бы выходило три-четыре легионера. Но не восемь же! Куда это приведет?

— Значит, «Зенит» не ваш фаворит?

— А «Краснодар» лучше, что ли, в этом плане? Там такой же расклад. Где наши, местные пацаны?

— В «Локомотиве».

— Тут соглашусь. По «Локо» вопросов меньше. Нас же выбили из всех европейских турниров. Вот вам возможность развивать свою молодежь, делать на нее ставку. Почему же никого не искали, не давали шанс своим ребятам раскрыться? Разве сложно поехать в Бразилию и привезти оттуда целую сборную? Тем более если бюджет позволяет.

— Зато «Зенит» каждый год становится чемпионом.

— О вкусах не спорят. Но мне больше нравился «Зенит» времен Аршавина и Кержакова.