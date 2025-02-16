Валерий Овчинников призвал клубы РПЛ тратить деньги на русских футболистов

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о трансферной политике клубов РПЛ.

«Бог с ними, с деньгами, которые тратят российские клубы на иностранцев. Вопрос: соответствуют ли игроки этим деньгам? Вспомните переход Данни из «Динамо» в «Зенит». Клуб спокойно заплатил отступные российскому клубу. Подчеркиваю: российскому! Не какому-то африканскому или еще какому. Деньги остались в России. Потом Данни стоил еще больше. Если бы его продали, то деньги тоже бы остались в России. Я за то, чтобы российские деньги оставались в России.

Вы можете представить картину, чтобы российского футболиста купили внутри чемпионата за 20 миллионов? Почему мы платим за пределы страны 30 миллионов евро, а внутри России не можем заплатить 3 миллиарда рублей?» — цитирует Legalbet Овчинникова.