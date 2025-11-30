Непомнящий об удалении Талалаева: «Пример Станковича тоже нужно держать в голове»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 17-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (1:0).

— А по удалению Манелова у вас есть вопросы?

— Признаюсь, не до конца разбираюсь в судейских трактовках. Но я не увидел со стороны игрока «Балтики» чрезмерной грубости. Скорее речь идет об агрессии. Манелов, на мой взгляд, точно не хотел нанести травму Литвинову. Хотя я его и не оправдываю.

— Как оценить работу Талалаева в этом матче? С одной стороны, хозяева победили. Но с другой — тренера удалили еще до перерыва...

— Он кипит, кипит. Иногда Андрею не хватает выдержки... Ну пример Станковича тоже же должен стоять перед глазами. Нельзя так себя вести.