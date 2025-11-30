В «Динамо» назвали личным делом Нгамале скандал с бывшей девушкой

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, последовали ли санкции для нападающего Муми Нгамале после инцидента с бывшей девушкой.

«То, что произошло — это личное дело игрока. Все происходило за пределами тренировочного процесса, вне футбольной деятельности», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.