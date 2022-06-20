Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение Польского футбольного союза не приглашать защитника московского клуба Мацея Рыбуса в национальную команду.

«Уже пора переставать удивляться. Нам раньше говорили, что спорт вне политики. На самом деле все это полная ерунда: еще как в политике. Было понятно, что такие меры будут к нему. Все-таки Польша — недружественная страна, мягко говоря, к России не очень относится. Меня уже ничего не удивляет. Я уже прекрасно понимаю, что ничего хорошего не будет.

Надо отдать должное Рыбусу, что он рискнул. Он понимал, что этим все может закончиться, но он рискнул и перешел в «Спартак», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Рыбус пополнил состав московского «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно.