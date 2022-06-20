Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:20

Кечинов — о ситуации Рыбуса: «Меня уже ничего не удивляет»

Валерий Кечинов прокомментировал решение Польши не приглашать Мацея Рыбуса в национальную команду
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение Польского футбольного союза не приглашать защитника московского клуба Мацея Рыбуса в национальную команду.

«Уже пора переставать удивляться. Нам раньше говорили, что спорт вне политики. На самом деле все это полная ерунда: еще как в политике. Было понятно, что такие меры будут к нему. Все-таки Польша — недружественная страна, мягко говоря, к России не очень относится. Меня уже ничего не удивляет. Я уже прекрасно понимаю, что ничего хорошего не будет.

Надо отдать должное Рыбусу, что он рискнул. Он понимал, что этим все может закончиться, но он рискнул и перешел в «Спартак», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Рыбус пополнил состав московского «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731779-pora-perestavat-udivlyatsya-kechinov-o-zaprete-na-vystupleniya-rybusa-v-sbornoj-polshi.html
Валерий Кечинов
Мацей Рыбус
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гагнидзе и Карапузов вернутся в «Динамо»
Ринат Билялетдинов назвал решение Рыбуса остаться в России верным шагом
Карпин прокомментировал решение клубов не расширять РПЛ до 18 команд
Семин отреагировал на отказ от расширения РПЛ до 18 команд
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Измайлов опроверг новость о переходе Агаларова
Роман Широков: «В европейских странах туго немного с мозговым штурмом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владислав Игнатьев: «Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ»

Защитник «Динамо» Паршивлюк прокомментировал продление контракта с клубом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости