Владислав Игнатьев: «Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ»

Экс-полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего.

«Мое будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты. РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. В общем, скоро все узнаете. Все будет хорошо», — сказал Игнатьев.

35-летний Игнатьев 10 июня покинул «Рубин» в связи с истечением контракта. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Игнатьев в 11 матчах в составе казанцев отметился 1 голом.