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Билялетдинов — о словах Ларссона: «Если футболист не хочет играть, то надо расставаться»

Билялетдинов отреагировал на слова нападающего Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Нельзя тут действовать силком. Если футболист не хочет играть, то надо расставаться. Сейчас напряженная ситуация, его тоже можно понять. Думаю, никаких проблем в этом плане быть не должно. Скажем Джордану спасибо за выступление в РПЛ, но если не хочет больше играть, то не надо», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее Ларссон рассказал о своем будущем.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.

В нынешнем сезоне 24-летний Джордан Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
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