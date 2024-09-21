Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»: «Красно-белые — более сбалансированные»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«Есть определенные проблемы в каждой команде. Но если брать последние матчи между ними, то «Спартак» очень удачно играет с «Динамо». Да и на данный момент, на мой взгляд, «Спартак» выглядит немного предпочтительнее: и в физическом плане, и в плане взаимодействия между игроками впереди, и самое главное, в обороне, где красно-белые надежнее «Динамо». На сегодняшний день «Спартак» для меня фаворит в этой паре. Он выглядит более сбалансированным, нежели «Динамо», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.