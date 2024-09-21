Дьяков назвал фаворита в предстоящем дерби «Спартака» и «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ.

«У «Динамо» есть проблемы в обороне, и от Махачкалы в Кубке много пропустили. Может быть, у команды легкий спад в игре. «Спартак» тоже не сказать, что прям стабилен, но он такой уже пару лет, и в текущем сезоне это продолжается. Каким будет счет, я не знаю. Команды плюс-минус в одинаковых кондициях, но я еще до старта сезона говорил, что «Динамо» — главный конкурент «Зенита», поэтому больше отдам предпочтение «Динамо», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.