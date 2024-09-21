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Сегодня, 13:12

Силкин назвал «Динамо» удобным соперником для «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Обе команды непредсказуемы. Можно сказать, что «Динамо» для «Спартака» — удобный соперник. Так еще и последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава: вели 2:0, и, казалось бы, что уже все, победа, но они пропускали, хоть в конце и побеждали», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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