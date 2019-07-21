Валерий Карпин: "Вы все видели. Вот и напишите про это судейство"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
– Вы после матча кипели. Отчего?
– От матча.
– И как впечатления от матча?
– Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьи сегодня.
– Как оцените судейство?
– Вы все видели. Вот и напишите про это судейство. (Юрий Плохотниченко)
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