Валерий Карпин: "Вы все видели. Вот и напишите про это судейство"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

– Вы после матча кипели. Отчего?

– От матча.

– И как впечатления от матча?

– Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьи сегодня.

– Как оцените судейство?

– Вы все видели. Вот и напишите про это судейство. (Юрий Плохотниченко)

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