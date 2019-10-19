Валерий Карпин: «В перерыве сказал: «Пускай нам еще три забьют»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 13-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:6).

— Сумеет ли команда отойти от столь чувствительного поражения?

— Честно, я в перерыве сказал: «Пускай нам еще три забьют. Пускай шесть получим, но нас хоть на место поставят, будем двигаться дальше». Слава богу. Ну, ладно, не слава богу, естественно. Но хорошо. Раз уж проиграли, но пускай будет шесть.

— Много спорных решений было, есть ли у вас вопросы по судейству?

— Вроде нет. ВАР есть. Тогда уже вопросы к ВАР будут. (Гоша Чернов)

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