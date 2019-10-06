Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Также он выразил мнение по поводу высокой результативности Элдора Шомуродова.

— Температура поднялась у Еременко и Сигурдссона, поэтому нет в заявке. Ночью поднялась температура, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Карпин. — Утром совсем плохо стало. Не знаю, что такое: грипп или другой вирус.

В чем секрет Шомуродова? Он растет, прогрессирует. Кто-то начинает забивать в 15 лет, кто-то позже. Он вырос как игрок, набрался опыта, стал физически сильнее. Кто-то раскрывается в 18, кто-то в 22. Это нормально. Забьет ли 20 мячей? Дай Бог.