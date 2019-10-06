РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»

16:25
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Также он выразил мнение по поводу высокой результативности Элдора Шомуродова.

— Температура поднялась у Еременко и Сигурдссона, поэтому нет в заявке. Ночью поднялась температура, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Карпин. — Утром совсем плохо стало. Не знаю, что такое: грипп или другой вирус.

В чем секрет Шомуродова? Он растет, прогрессирует. Кто-то начинает забивать в 15 лет, кто-то позже. Он вырос как игрок, набрался опыта, стал физически сильнее. Кто-то раскрывается в 18, кто-то в 22. Это нормально. Забьет ли 20 мячей? Дай Бог.

ЦСКА — Ростов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир