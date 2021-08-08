Валерий Карпин рассказал о разговоре со Слуцким о совмещении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем разговоре с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Слуцкий также ранее работал с национальной командой.

— Общались со Слуцким?

— Было.

— Он вам порекомендовал, что совмещение не вариант?

— Что значит порекомендовал?

— Предупредил.

— А я не знал, вы думаете? Мы поговорили, обсудили, как это, что это, какие сложности, — сказал Карпин.

Слуцкий тренировал сборную России на Евро-2016. Команда при нем нее смогла выйти из группы.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.