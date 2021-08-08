Валерий Карпин рассказал о разговоре со Слуцким о совмещении
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем разговоре с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Слуцкий также ранее работал с национальной командой.
— Общались со Слуцким?
— Было.
— Он вам порекомендовал, что совмещение не вариант?
— Что значит порекомендовал?
— Предупредил.
— А я не знал, вы думаете? Мы поговорили, обсудили, как это, что это, какие сложности, — сказал Карпин.
Слуцкий тренировал сборную России на Евро-2016. Команда при нем нее смогла выйти из группы.
РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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