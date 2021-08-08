Витория повторил худший старт в истории «Спартака»
«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» — 1:2.
Для главного тренера красно-белых Руя Витории, сменившего летом Доменико Тедеско, это поражение оказалось третьим в новой должности. Под руководством португальца серебряные призеры чемпионата-2020/21 уступили «Рубину» (0:1), «Бенфике» (0:2) и «Нижнему» (1:2), победив только «Крылья Советов», благодаря голу Александра Соболева с пенальти.
Витория повторил тренерский антирекорд «Спартака» по числу матчей, потребовавшихся для того, что потерпеть третье поражение. Столь же плохой старт выдавал только один тренер — Анатолий Крутиков. Весной 1976 года красно-белые, возглавляемые своим легендарным защитником, уступили «Таврии» в Кубке (3:4) и двум «Динамо» — тбилисскому и киевскому — в чемпионате, одолев лишь «Арарат». Сезон работы Крутикова оказался для «Спартака» историческим: по итогам сезона команда в единственный раз в своей истории покинула высшую лигу. Ненамного лучше — победа и ничья в первых пяти встречах — начали работу Петр Исаков в 1945 году и Дмитрий Гунько в 2013-м.
Дольше всех третьей осечки избегали Петр Попов, Станислав Черчесов и Олег Романцев. При этом ряд тренеров так и не дошел до третьей неудачи. По два матча проиграли Михаил Козлов (из 11), Антонин Фивебр (из 7) и Рауль Рианчо (из 6), по одному — Игорь Ледяхов (4) и Сергей Кузнецов (1).
Третьи поражения тренеров «Спартака» в официальных матчах
|
Тренер
|
Сезон
|
Матч*
|
Победы
|
Ничьи**
|
Олег Романцев
|
1989
|
27
|
16
|
8
|
Станислав Черчесов
|
2007
|
26
|
16
|
7
|
Петр Попов
|
1939
|
24
|
15
|
6
|
Георгий Глазков
|
1951
|
18
|
11
|
4
|
Василий Соколов
|
1952
|
17
|
12
|
2
|
Абрам Дангулов
|
1949
|
15
|
9
|
3
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
15
|
8
|
4
|
Владимир Горохов
|
1940
|
14
|
10
|
1
|
Валерий Карпин
|
2009
|
14
|
9
|
2
|
Константин Бесков
|
1977
|
12
|
6
|
3
|
Сергей Сальников
|
1965
|
12
|
5
|
4
|
Мурат Якин
|
2014/15
|
11
|
6
|
2
|
Массимо Каррера
|
2016/17
|
9
|
6
|
0
|
Унаи Эмери
|
2012/13
|
9
|
5
|
1
|
Дмитрий Аленичев
|
2015/16
|
9
|
5
|
1
|
Константин Квашнин
|
1937
|
9
|
4
|
2
|
Николай Гуляев
|
1955
|
9
|
4
|
2
|
Невио Скала
|
2004
|
9
|
4
|
2
|
Владимир Федотов
|
2003
|
9
|
3
|
3
|
Александр Старков
|
2004
|
8
|
3
|
2
|
Олег Кононов
|
2018/19
|
8
|
3
|
2
|
Доменико Тедеско
|
2019/20
|
8
|
3
|
2
|
Альберт Вольрат
|
1945
|
7
|
4
|
0
|
Микаэль Лаудруп
|
2008
|
7
|
3
|
1
|
Андрей Чернышов
|
2003
|
6
|
3
|
0
|
Никита Симонян
|
1960
|
6
|
2
|
1
|
Петр Исаков
|
1945
|
5
|
1
|
1
|
Дмитрий Гунько
|
2013/14
|
5
|
1
|
1
|
Анатолий Крутиков
|
1976
|
4
|
1
|
0
|
Руй Витория
|
2021/22
|
4
|
1
|
0
* Матч, в котором команда потерпела третье поражение.
** Поражение в серии пенальти засчитывается как ничья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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