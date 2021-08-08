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Витория повторил худший старт в истории «Спартака»

00:25
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«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» — 1:2.

Для главного тренера красно-белых Руя Витории, сменившего летом Доменико Тедеско, это поражение оказалось третьим в новой должности. Под руководством португальца серебряные призеры чемпионата-2020/21 уступили «Рубину» (0:1), «Бенфике» (0:2) и «Нижнему» (1:2), победив только «Крылья Советов», благодаря голу Александра Соболева с пенальти.

Витория повторил тренерский антирекорд «Спартака» по числу матчей, потребовавшихся для того, что потерпеть третье поражение. Столь же плохой старт выдавал только один тренер — Анатолий Крутиков. Весной 1976 года красно-белые, возглавляемые своим легендарным защитником, уступили «Таврии» в Кубке (3:4) и двум «Динамо» — тбилисскому и киевскому — в чемпионате, одолев лишь «Арарат». Сезон работы Крутикова оказался для «Спартака» историческим: по итогам сезона команда в единственный раз в своей истории покинула высшую лигу. Ненамного лучше — победа и ничья в первых пяти встречах — начали работу Петр Исаков в 1945 году и Дмитрий Гунько в 2013-м.

Дольше всех третьей осечки избегали Петр Попов, Станислав Черчесов и Олег Романцев. При этом ряд тренеров так и не дошел до третьей неудачи. По два матча проиграли Михаил Козлов (из 11), Антонин Фивебр (из 7) и Рауль Рианчо (из 6), по одному — Игорь Ледяхов (4) и Сергей Кузнецов (1).

Третьи поражения тренеров «Спартака» в официальных матчах

Тренер

Сезон

Матч*

Победы

Ничьи**

Олег Романцев

1989

27

16

8

Станислав Черчесов

2007

26

16

7

Петр Попов

1939

24

15

6

Георгий Глазков

1951

18

11

4

Василий Соколов

1952

17

12

2

Абрам Дангулов

1949

15

9

3

Георгий Ярцев

1996

15

8

4

Владимир Горохов

1940

14

10

1

Валерий Карпин

2009

14

9

2

Константин Бесков

1977

12

6

3

Сергей Сальников

1965

12

5

4

Мурат Якин

2014/15

11

6

2

Массимо Каррера

2016/17

9

6

0

Унаи Эмери

2012/13

9

5

1

Дмитрий Аленичев

2015/16

9

5

1

Константин Квашнин

1937

9

4

2

Николай Гуляев

1955

9

4

2

Невио Скала

2004

9

4

2

Владимир Федотов

2003

9

3

3

Александр Старков

2004

8

3

2

Олег Кононов

2018/19

8

3

2

Доменико Тедеско

2019/20

8

3

2

Альберт Вольрат

1945

7

4

0

Микаэль Лаудруп

2008

7

3

1

Андрей Чернышов

2003

6

3

0

Никита Симонян

1960

6

2

1

Петр Исаков

1945

5

1

1

Дмитрий Гунько

2013/14

5

1

1

Анатолий Крутиков

1976

4

1

0

Руй Витория

2021/22

4

1

0

* Матч, в котором команда потерпела третье поражение.

** Поражение в серии пенальти засчитывается как ничья.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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