Витория повторил худший старт в истории «Спартака»

«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» — 1:2.

Для главного тренера красно-белых Руя Витории, сменившего летом Доменико Тедеско, это поражение оказалось третьим в новой должности. Под руководством португальца серебряные призеры чемпионата-2020/21 уступили «Рубину» (0:1), «Бенфике» (0:2) и «Нижнему» (1:2), победив только «Крылья Советов», благодаря голу Александра Соболева с пенальти.

Витория повторил тренерский антирекорд «Спартака» по числу матчей, потребовавшихся для того, что потерпеть третье поражение. Столь же плохой старт выдавал только один тренер — Анатолий Крутиков. Весной 1976 года красно-белые, возглавляемые своим легендарным защитником, уступили «Таврии» в Кубке (3:4) и двум «Динамо» — тбилисскому и киевскому — в чемпионате, одолев лишь «Арарат». Сезон работы Крутикова оказался для «Спартака» историческим: по итогам сезона команда в единственный раз в своей истории покинула высшую лигу. Ненамного лучше — победа и ничья в первых пяти встречах — начали работу Петр Исаков в 1945 году и Дмитрий Гунько в 2013-м.

Дольше всех третьей осечки избегали Петр Попов, Станислав Черчесов и Олег Романцев. При этом ряд тренеров так и не дошел до третьей неудачи. По два матча проиграли Михаил Козлов (из 11), Антонин Фивебр (из 7) и Рауль Рианчо (из 6), по одному — Игорь Ледяхов (4) и Сергей Кузнецов (1).

Третьи поражения тренеров «Спартака» в официальных матчах

Тренер Сезон Матч* Победы Ничьи** Олег Романцев 1989 27 16 8 Станислав Черчесов 2007 26 16 7 Петр Попов 1939 24 15 6 Георгий Глазков 1951 18 11 4 Василий Соколов 1952 17 12 2 Абрам Дангулов 1949 15 9 3 Георгий Ярцев 1996 15 8 4 Владимир Горохов 1940 14 10 1 Валерий Карпин 2009 14 9 2 Константин Бесков 1977 12 6 3 Сергей Сальников 1965 12 5 4 Мурат Якин 2014/15 11 6 2 Массимо Каррера 2016/17 9 6 0 Унаи Эмери 2012/13 9 5 1 Дмитрий Аленичев 2015/16 9 5 1 Константин Квашнин 1937 9 4 2 Николай Гуляев 1955 9 4 2 Невио Скала 2004 9 4 2 Владимир Федотов 2003 9 3 3 Александр Старков 2004 8 3 2 Олег Кононов 2018/19 8 3 2 Доменико Тедеско 2019/20 8 3 2 Альберт Вольрат 1945 7 4 0 Микаэль Лаудруп 2008 7 3 1 Андрей Чернышов 2003 6 3 0 Никита Симонян 1960 6 2 1 Петр Исаков 1945 5 1 1 Дмитрий Гунько 2013/14 5 1 1 Анатолий Крутиков 1976 4 1 0 Руй Витория 2021/22 4 1 0

* Матч, в котором команда потерпела третье поражение.

** Поражение в серии пенальти засчитывается как ничья.