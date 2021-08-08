В «Спартаке» объяснили включение полузащитника Остона Урунова в заявку на сезон
Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал ситуацию с заявкой Урунова на предстоящий сезон на официальном сайте РПЛ.
«Урунов находится в списке ФНЛ, он не может играть за основную команду. Почему он числится в заявке основной команды? Техническая ошибка сайта РПЛ», — сказал Кулемин «СЭ».
На данный момент у «Спартака» на официальном сайте РПЛ в заявке на сезон включены 9 легионеров: Урунов, Понсе, Аиртон, Жиго, Крал, Ларссон, Мозес, Промес и Хендрикс. В чемпионате России действует лимит, при котором командам запрещено заявлять больше 8 легионеров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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