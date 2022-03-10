Карпин о назначении в «Ростове»: «Рад вновь возглавить клуб»

Карпин прокомментировал решение о совмещении работы в национальной команде и «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение о совмещении работы в национальной команде и в футбольном клубе «Ростов».

«Ростов-на-Дону и футбольный клуб «Ростов» стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа.

Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда всё-таки получит возможность побороться за выход на чемпионат мира в Катаре", — приводит пресс-служба клуба слова Карпина.

Контракт главного тренера сборной России продлен до конца 2022 года. Также РФС согласовал совмещение работы в национальной команде и в в футбольном клубе «Ростов».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.