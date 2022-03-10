Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны больше трех раз

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах в отношении клубов РПЛ.

«Оштрафовать «Ростов» за поздний выход из раздевалки на 20 тысяч рублей. «Ахмат» — на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента», — сказал Григорьянц.

Также оштрафован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий за выход за пределы технической зоны больше трех раз на 30 тысяч рублей.

Ранее Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован за опоздание на пресс-конференцию на 20 тысяч рублей и за выход из технической зоны на такую же сумму.