Семин назвал правильным решением возвращение Карпина в «Ростов»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера ростовской команды.

«Считаю, что это правильное решение. В данной ситуации все правильно. Он не будет терять свой тренерский тонус, будут официальные матчи. Всех будет видеть, всех будет контролировать. В «Ростове» в этом плане у него все должно наладиться, там у него хорошая репутация и отношение к нему. Наберет ли команда форму при нем? Надеюсь на это. Те молодые ребята, которые есть в «Ростове», стали более опытнее. Там хорошая, талантливая молодежь», — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 10 марта, стало известно, что Карпин будет совмещать тренерские должности в сборной России по футболу и в «Ростове».