Карпин — о победе над «Крыльями»: «Если бы забили все, что должны были, было бы голов 7»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

«Мне понравился и первый, и второй тайм. Если бы забили все, что должны были, то было бы голов семь. Могли закончить игру уже в первом тайме, но не хватило реализации. У «Крыльев» два удара в створ — два гола, больше не давали доводить до опасных ударов.», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Динамо» (15 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) остаются десятыми в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо», а «Крылья» на выезде сыграют с «Рубином». Оба матча пройдут 4 октября.