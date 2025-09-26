Экс-переводчик «Химок» Алейшо о предстоящей встрече с депутатом Свищевым: «Мы очень благодарны ему»

Бывший переводчик «Химок» Фабио Алейшо в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящую встречу с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Свищевым.

Ранее Свищев заявил «СЭ», что в Госдуме пройдет встреча с РФС по ситуации с «Химками».

«Сегодня мы получили приглашение на данную встречу. Нам очень приятно, что она состоится. Сейчас будем определять, кто пойдет на нее. Мы готовы рассказать все о сложившейся ситуации. Думаю, тогда всем будет еще понятнее, насколько ситуация в клубе была сложная, и как сейчас люди страдают без денег.

Мы очень благодарны депутату Свищеву и его команде. Такие люди точно помогут нам получить то, что мы заработали в «Химках». Очень ждем эту встречу и что будет после нее. Закон есть закон. И мы уверены, что все будет хорошо», — сказал Алейшо «СЭ».

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.