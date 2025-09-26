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Экс-переводчик «Химок» Алейшо о предстоящей встрече с депутатом Свищевым: «Мы очень благодарны ему»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший переводчик «Химок» Фабио Алейшо в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящую встречу с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Свищевым.

Ранее Свищев заявил «СЭ», что в Госдуме пройдет встреча с РФС по ситуации с «Химками».

«Сегодня мы получили приглашение на данную встречу. Нам очень приятно, что она состоится. Сейчас будем определять, кто пойдет на нее. Мы готовы рассказать все о сложившейся ситуации. Думаю, тогда всем будет еще понятнее, насколько ситуация в клубе была сложная, и как сейчас люди страдают без денег.

Мы очень благодарны депутату Свищеву и его команде. Такие люди точно помогут нам получить то, что мы заработали в «Химках». Очень ждем эту встречу и что будет после нее. Закон есть закон. И мы уверены, что все будет хорошо», — сказал Алейшо «СЭ».

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

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ФК Химки
Дмитрий Свищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

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 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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