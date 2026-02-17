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Генич сравнил сборы «Спартака» с пионерским лагерем

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карседо.

— Есть ли понимание, какое настроение в «Спартаке» при новом тренере?

— Я был на матче красно-белых с китайским клубом «Далянь». И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь.

— Что вы имеете в виду?

— Сотрудники, тренеры, ассистенты — все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра. Кто-то отдал точную передачу без сопротивления, ему сразу все кричат: «Браво, браво!» Подходят, отбивают пять, обнимаются, целуются.

Перед выходом на поле каждый проходит длиннющий коридор: все должны отбить друг другу пять. Мне это напомнило видео сборной России, на котором был показан Валерий Карпин и весь его тренерский штаб. Там, пока дойдешь до поля, устанешь!

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.

Константин Генич и&nbsp;Хуан Карлос Карседо.Константин Генич: «При Карседо «Спартак» выходит на каждый матч как на войну!»

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Константин Генич
Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
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Карпин посетил тренировку «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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