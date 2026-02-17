Генич сравнил сборы «Спартака» с пионерским лагерем

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карседо.

— Есть ли понимание, какое настроение в «Спартаке» при новом тренере?

— Я был на матче красно-белых с китайским клубом «Далянь». И все, что происходило в команде перед игрой, напомнило мне пионерский лагерь.

— Что вы имеете в виду?

— Сотрудники, тренеры, ассистенты — все друг друга подбадривают. Так, будто выходят на войну! А ведь это всего лишь товарищеская игра. Кто-то отдал точную передачу без сопротивления, ему сразу все кричат: «Браво, браво!» Подходят, отбивают пять, обнимаются, целуются.

Перед выходом на поле каждый проходит длиннющий коридор: все должны отбить друг другу пять. Мне это напомнило видео сборной России, на котором был показан Валерий Карпин и весь его тренерский штаб. Там, пока дойдешь до поля, устанешь!

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.