Карпин — об уходе из «Ростова»: «Хотелось чуть меньше беготни»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что его уход из клуба в феврале 2025 года не был неожиданным решением, он назревал с осени 2024 года.

«Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом еще четыре лететь на самолете. И так три года. Тяжеловато», — сказал тренер в шоу «Кстати».

По словам Карпина, в ноябре 2024 года он впервые заговорил с руководством об отставке, а в декабре его отравили в отпуск со словами: «Вернешься, поговорим».

В «Ростове» Карпин работал с 2017 года, при этом с 2021 года он совмещал работу в клубе и сборной России.