Фернандеш верит в скорое снятие санкций с российского футбола

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш надеется, что российские клубы и национальные команды вскоре вернутся на мировую арену.

«Это вопрос, на который мне сложно ответить, тем более что мое мнение ничего не изменит. Честно это или нет, решили другие люди, сейчас мы просто имеем то, что имеем. Надеюсь, что конфликт скоро закончится и ситуация вернется к определенной степени нормальности. Когда это произойдет, российские команды вновь смогут выступать на европейских турнирах», — сказал Фернандеш ТАСС.

39-летний Фернандеш играл за «Локомотив» с 2014 по 2019 год, после еще сезон отыграл за «Краснодар».

Российские клубы и сборные лишены возможности выступать на международных соревнованиях с 2022 года.