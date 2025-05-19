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Фернандеш верит в скорое снятие санкций с российского футбола

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш надеется, что российские клубы и национальные команды вскоре вернутся на мировую арену.

«Это вопрос, на который мне сложно ответить, тем более что мое мнение ничего не изменит. Честно это или нет, решили другие люди, сейчас мы просто имеем то, что имеем. Надеюсь, что конфликт скоро закончится и ситуация вернется к определенной степени нормальности. Когда это произойдет, российские команды вновь смогут выступать на европейских турнирах», — сказал Фернандеш ТАСС.

39-летний Фернандеш играл за «Локомотив» с 2014 по 2019 год, после еще сезон отыграл за «Краснодар».

Российские клубы и сборные лишены возможности выступать на международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ТАСС
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Мануэл Фернандеш
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Герман Онугха
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Родина

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