Генеральный директор «Черноморца» Пономарев опроверг информацию о возможном переходе в «Ростов»

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на аналогичную должность в «Ростове».

«Впервые слышу, что могу стать генеральным директором «Ростова». Я сейчас в Нижнекамске, где моя команда, «Черноморец», будет сражаться за выход в РПЛ», — сказал Пономарев «СЭ».

19 мая «СЭ» сообщил, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России.