Валерий Карпин: «Игра на встречных курсах? Вы матч смотрели?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:0). Специалиста спросили, согласен ли он, что игра проходила на встречных курсах.

— Не сказал бы, что игра была на встречных курсах, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Вы игру смотрели? У них в первом тайме один подход был. Идеальный первый тайм в плане обороны и прессинга. Но второй тайм совсем не понравился. Буду разбираться, с чем связано.