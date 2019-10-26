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Валерий Карпин: «Игра на встречных курсах? Вы матч смотрели?»

21:12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:0). Специалиста спросили, согласен ли он, что игра проходила на встречных курсах.

— Не сказал бы, что игра была на встречных курсах, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Вы игру смотрели? У них в первом тайме один подход был. Идеальный первый тайм в плане обороны и прессинга. Но второй тайм совсем не понравился. Буду разбираться, с чем связано.

Ростов — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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