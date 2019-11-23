Валерий Карпин: «Два пенальти «Ростову» на совести других людей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо» со счетом 1:2 в 17-м туре РПЛ отметил, что у него нет претензий к своим футболистам.

— Главвная эмоция — поблагодарить ребят за игру, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Первый тайм мы играли идеально, на поле была одна команда. Сегодня у меня нет ни одной претензии к игрокам. Два пенальти — на совести других людей. Были ли они? Без повтора ничего не буду говорить. Если «Динамо» за один тайм получает один фол, о чем тут говорить?

Cерия без побед ни на кого не давит. Сегодняшний матч я не считаю за поражение.

Оба гола в ворота ростовчан с пенальти забил форвард Максимилиан Филипп. Сам «Ростов» не смог реализовать пенальти на 98 минуте матча.После 17 туров «Ростов» с 30 баллами располагается на 3-й строчке.

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