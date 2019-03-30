Валерий Карпин: "Для клубного тренера чем меньше сборников в команде, тем лучше"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Урала" заявил, что игроки его команды вернулись из сборных в разном состоянии.

- Не был спокойным, когда смотрел матчи с трибуны. Наверху тебя не слышат и не видят: ты не можешь выплескивать эмоции каждую секунду, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Сборники? Это минус. Чем меньше игроков сборной, тем лучше для клубного тренера. Девять игроков уезжали. Они вернулись два дня назад в разном состоянии. Разнобой получился.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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