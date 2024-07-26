Сестра Мандрыкина — о Вениамине: «Говорил мне: «Если бы мог, я бы покончил с собой»

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что у брата после аварии были мысли о суициде.

— Брянский хирург еще до операции знал, что Веня ходить не будет?

— Естественно. Достаточно взглянуть на МРТ, чтобы все понять. Если задет спинной мозг — это приговор. Такие травмы не поддаются лечению.

— У вас тоже не было иллюзий?

— Ребята, ну какие иллюзии? Я же врач. В Брянске пообщалась с хирургом, он озвучил диагноз, показал снимки. Стало ясно, что Веня не поднимется. Все, что положено по данной травме, то и случилось.

— От мамы ничего не скрывали?

— Она сама все прекрасно понимала. Мама по образованию экономист, но в свое время училась в медицинском. Ушла с третьего курса, когда осознала, что не будет работать врачом.

— Почему?

— Боится крови. Так что в облаках мы не витали. Это Вене в реанимации внушали: «Ты встанешь и пойдешь. Ноги заработают, еще на футбольном поле тебя увидим...» А я сидела и думала: «Что за чушь?! Зачем давать ложные надежды?»

— Может, что-то в этом есть?

— Нет! За границей совершенно другой подход. Там сразу учат жить с инвалидностью. Дают понять, что ценят тебя и таким. И люди спокойно передвигаются на коляске, путешествуют. Не чувствуют себя ущербными. А в России...

— А в России?

— Спасать у нас умеют. Но почему-то никто не объясняет, что дальше тебя ждет, как поскорее адаптироваться к новой жизни. Вместо этого даже не призрачные — ложные надежды! Они сначала окрыляют, а потом способны и убить. Честно вам скажу — иногда думала: хорошо, что у Вени руки не работают. А то бы...

— Что?

— У него были мысли о суициде. Говорил мне: «Если бы мог, я бы покончил с собой». Но я понимала, до греха не дойдет. Ему чисто физически это было не под силу.

— До самого конца подобные фразы проскакивали?

— Нет. В последний год, когда обострились проблемы с почками и начал угасать, говорил так: «Я очень устал. Хочу умереть». (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.