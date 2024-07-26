Сестра Мандрыкина — о Вениамине: «Говорил мне: «Если бы мог, я бы покончил с собой»
Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что у брата после аварии были мысли о суициде.
— Брянский хирург еще до операции знал, что Веня ходить не будет?
— Естественно. Достаточно взглянуть на МРТ, чтобы все понять. Если задет спинной мозг — это приговор. Такие травмы не поддаются лечению.
— У вас тоже не было иллюзий?
— Ребята, ну какие иллюзии? Я же врач. В Брянске пообщалась с хирургом, он озвучил диагноз, показал снимки. Стало ясно, что Веня не поднимется. Все, что положено по данной травме, то и случилось.
— От мамы ничего не скрывали?
— Она сама все прекрасно понимала. Мама по образованию экономист, но в свое время училась в медицинском. Ушла с третьего курса, когда осознала, что не будет работать врачом.
— Почему?
— Боится крови. Так что в облаках мы не витали. Это Вене в реанимации внушали: «Ты встанешь и пойдешь. Ноги заработают, еще на футбольном поле тебя увидим...» А я сидела и думала: «Что за чушь?! Зачем давать ложные надежды?»
— Может, что-то в этом есть?
— Нет! За границей совершенно другой подход. Там сразу учат жить с инвалидностью. Дают понять, что ценят тебя и таким. И люди спокойно передвигаются на коляске, путешествуют. Не чувствуют себя ущербными. А в России...
— А в России?
— Спасать у нас умеют. Но почему-то никто не объясняет, что дальше тебя ждет, как поскорее адаптироваться к новой жизни. Вместо этого даже не призрачные — ложные надежды! Они сначала окрыляют, а потом способны и убить. Честно вам скажу — иногда думала: хорошо, что у Вени руки не работают. А то бы...
— Что?
— У него были мысли о суициде. Говорил мне: «Если бы мог, я бы покончил с собой». Но я понимала, до греха не дойдет. Ему чисто физически это было не под силу.
— До самого конца подобные фразы проскакивали?
— Нет. В последний год, когда обострились проблемы с почками и начал угасать, говорил так: «Я очень устал. Хочу умереть». (Юрий Голышак, Александр Кружков)
Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
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2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
|
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Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1