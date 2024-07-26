Безруков — о шутке про «денежки»: «Позиция РФС вызывала недоумение»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков вспомнил о своей шутке про «денежки» после выездного матча с «Зенитом» (2:0) в прошлом сезоне.

— Твои слова всерьез сравнивали со скандалом «Чайки» и «Черноморца». Позиция РФС — на тему стимулирования шутить нельзя. Как относился к таким высказываниям?

— Вызывали недоумение. Как это можно подвязать к моим словам? Допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение, странно. До матча я не знал, как он сложится — а сейчас буду требовать деньги, причем на публике? Ну это же нелогично, — цитирует Безрукова Sport24.

После матча 21-го тура РПЛ прошлого сезона между «Рубином» и «Зенитом» футболист пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс. В результате Безрукова штрафовали на 100 тысяч рублей и дисквалифицировали на три месяца условно.