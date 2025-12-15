Мойзес о результатах ЦСКА: «Мы провели отличную работу и боремся за первое место»

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона чемпионата России.

«Конечно, неприятно проигрывать в последнем матче года. Но «Краснодар» выглядел сильнее. А после моего удаление ЦСКА стало еще сложнее. Но команда провела отличную работу за 4-5 месяцев. Мы всегда боремся за первое место. У нас достаточно короткая обойма, и мы боремся с составами, где есть большие игроки. Могу поздравить ребят с такой работой. Сейчас нужно отдыхать, а потом провести замечательные сборы, чтобы бороться за чемпионство», — сказал Мойзес «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Мойзес в этом сезоне провел 23 матч, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.