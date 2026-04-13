Газзаев о ЦСКА: «Почему вы, журналисты, восторгались Челестини? За промежуточное третье место?»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о сенсационном домашнем поражении армейцев от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
— Мне сложно подбирать слова, комментируя игру и результат ЦСКА в этом туре. Послушайте, как можно было дома проиграть «Сочи»?! Команде, которая уже практически потеряла шансы остаться в РПЛ?
Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается... Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал... Кто именно? Челестини виднее.
У меня сейчас возникает лишь один вопрос к вам, журналистам, к некоторым нашим экспертам. Зачем вы после первой части сезона так превознесли Челестини, так им восторгались?! Зачем пели ему дифирамбы? Да, ушли на паузу третьими. Ну и что? Это разве титул? Это чемпионство? А именно такие должны стоять перед армейцами задачи.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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