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13 апреля, 10:30

Газзаев о ЦСКА: «Почему вы, журналисты, восторгались Челестини? За промежуточное третье место?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о сенсационном домашнем поражении армейцев от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

— Мне сложно подбирать слова, комментируя игру и результат ЦСКА в этом туре. Послушайте, как можно было дома проиграть «Сочи»?! Команде, которая уже практически потеряла шансы остаться в РПЛ?

Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается... Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал... Кто именно? Челестини виднее.

У меня сейчас возникает лишь один вопрос к вам, журналистам, к некоторым нашим экспертам. Зачем вы после первой части сезона так превознесли Челестини, так им восторгались?! Зачем пели ему дифирамбы? Да, ушли на паузу третьими. Ну и что? Это разве титул? Это чемпионство? А именно такие должны стоять перед армейцами задачи.

Валерий Газзаев поделился мнением о&nbsp;поражении ЦСКА от &laquo;Сочи&raquo; в&nbsp;24 туре РПЛ.«Как можно было проиграть «Сочи»?! Кто-то из аналитического штаба Челестини недоработал». Газзаев — о ЦСКА

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Фабио Челестини
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
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