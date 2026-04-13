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Газзаев: «Чего Челестини добился, отстранив Мойзеса от основы ЦСКА?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Мойзес и Фабио Челестини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал Фабио Челестини за его решение по защитнику команды Мойзесу.

19 марта Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 1 апреля в клубе сообщили, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам.

— Зимой я, если помните, спокойно оценивал работу главного тренера ЦСКА, понимая, что все решится весной.

И лишь заметил, что с таким составом армейцам по плечу побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за титул. Правда, только в том случае, если они быстро сыграются без Дивеева. Этого обмена защитника на Лусиано я изначально не до конца понял. Сразу же предположил, что «Зенит» выиграет от сделки больше...

И что мы получили на выходе? Одного лидера ЦСКА отдал конкуренту. А другого Челестини на какое-то время отстранил от основы. Имею в виду Мойзеса.

Зачем?! Это же один из ключевых твоих игроков! Почему ты так и не нашел с ним общего языка? Чего ты этим в итоге добился? Сейчас Мойзеса вернули в основу, выпустили на 15 минут... Я этого, опять же, не понял. Что он мог показать за такой короткий отрезок?

Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное.

Постойте! Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать четыре из шести матчей в РПЛ весной?!

Чем ЦСКА занимался зимой? Ведь для чего нужны сборы? Чтобы твоя команда 12 весенних туров пролетела на одном дыхании? В этом и заключается работа тренерского штаба. А что мы видим? Всего шесть очков в шести турах... Печально!

Валерий Газзаев поделился мнением о&nbsp;поражении ЦСКА от &laquo;Сочи&raquo; в&nbsp;24 туре РПЛ.«Как можно было проиграть «Сочи»?! Кто-то из аналитического штаба Челестини недоработал». Газзаев — о ЦСКА

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Газзаев о ЦСКА: «Почему вы, журналисты, восторгались Челестини? За промежуточное третье место?»

Общая выручка российских клубов в 2024 году составила 1,028 миллиарда евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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