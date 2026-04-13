Круговой: «Слишком много разговоров вокруг нашего клуба. Это влияет»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды этой весной.

— В чем ЦСКА стал хуже этой весной?

— Не могу назвать причины, почему нам тяжело этой весной. Вроде делаем, что должны, создаем моменты, но мяч не идет в ворота. Я думаю, что слишком много обсуждений и разговоров вокруг нашего клуба. Может быть, это влияет.

— Много разговоров — это про отставку Челестини или слова о возможной борьбе за чемпионство?

— И то, и другое. На меня на эти разговоры не давят, потому что я практически не читаю СМИ, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после 24-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 42 очка.

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