Газзаев: «Талалаев спровоцировал потасовку, тренер не может вести себя так»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на потасовку в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

«Играли две команды, которые не привыкли уступать. Футбол — это эмоции, но тренер не может вести себя так, как повел Талалаев. Зачем он выбил мяч? Ведь именно он спровоцировал потасовку. Отсюда и реакция игроков и тренерского штаба армейцев. Если бы мяч выбил игрок, это еще можно было понять, но тренер — это фигура и лидер, который должен вести себя соответствующе. Да, есть эмоции, но это низкий поступок, который недопустим для тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

В концовке матча Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

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