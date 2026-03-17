Газзаев назвал причины неудачного выступления ЦСКА в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении армейцев после возобновления сезона РПЛ.

«У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду. Кроме того, Баринов в «Локомотиве» и ЦСКА — пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака», — сказал Газзаев «СЭ».

После 21-го тура ЦСКА с 36 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ.

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