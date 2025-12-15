Газзаев: «Станкович был отличным игроком. Но тренер — другая профессия»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Шестое место «Спартака», конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!

Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер — это другая профессия. Он слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле. Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили. Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать...

11 ноября 47-летний Станкович был отправлен в отставку. Серб тренировал «Спартак» с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.