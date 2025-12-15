Грушевский назвал отличия Кисляка и Батракова от других игроков РПЛ

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» рассказал, чем полузащитник армейцев Матвей Кисляк и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отличаются от других игроков РПЛ.

«Кисляк и Батраков не имеют физических сверхданных, главный их козырь — светлые головушки. Они очень хорошо думают на поле: умеют предвидеть ситуацию и правильно принимать решение. Это уникальное качество, которое дано не всем футболистам. Но помимо этого они еще работают на поле, пашут на команду. И вот это сочетание: хороший интеллект и физическая выносливость — выделяет их на фоне остальных игроков», — сказал Грушевский «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего Кисляка 5 мячей и 5 голевых передач в 27 играх за ЦСКА, 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

(Руслан Ботвенко)