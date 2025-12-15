«Крылья Советов» объявили планы на зимний перерыв

«Крылья Советов» проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции во время зимнего межсезонья, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Команда соберется 8 января в Москве, где на следующий день пройдет медицинский осмотр. 10 января «Крылья» отправятся на первый сбор, который продлится до 24 января.

Второй сбор пройдет с 29 января по 10 февраля, а третий — с 15 по 27 февраля. В рамках подготовки у самарской команды запланированы контрольные матчи.

По завершении третьего сбора «Крылья Советов» вернутся в Москву и сыграют 1 марта против «Динамо» в 19-м туре РПЛ.

«Крылья» ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков в 18 матчах.