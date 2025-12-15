15 декабря 2025, 17:33

«Крылья Советов» объявили планы на зимний перерыв

Алина Савинова

«Крылья Советов» проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции во время зимнего межсезонья, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Команда соберется 8 января в Москве, где на следующий день пройдет медицинский осмотр. 10 января «Крылья» отправятся на первый сбор, который продлится до 24 января.

Второй сбор пройдет с 29 января по 10 февраля, а третий — с 15 по 27 февраля. В рамках подготовки у самарской команды запланированы контрольные матчи.

По завершении третьего сбора «Крылья Советов» вернутся в Москву и сыграют 1 марта против «Динамо» в 19-м туре РПЛ.

«Крылья» ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков в 18 матчах.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/33099
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Джон Кордоба
Краснодар
 13

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Локомотив
 12

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Балтика
 12

Балтика

 12
Эдуард Сперцян
Краснодар
 13

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Локомотив
 8

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Динамо
 6

Динамо

 6
Джон Кордоба
Краснодар
 20 1 2

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Ростов
 20 1 2

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
