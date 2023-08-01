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Сегодня, 11:15

Газзаев: «Дзюбе сложно играть в темпе Глушенкова, Пиняева, Сарвели»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил крупную победу «Локомотива» над «Факелом» (4:1).

— Матч «Локомотива» против «Факела» показал, что Глушенков — это однозначно игрок стартового состава. Не стоит его дергать, сажать в запас, потом выпускать. Это может его и надломить где-то. В Воронеже Максим вышел во втором тайме и поучаствовал в двух голах. У «Локомотива» есть группа быстрых, техничных игроков в атаке — Глушенков, Пиняев, Сарвели, которая способна делать разницу, ставить в тупик оборону соперников.

Дзюба забил, хотя, возможно, там и был фол с его стороны. Артем, конечно, еще принесет пользу команде. Но ему объективно тяжело уже поддерживать высокий темп тех исполнителей, которых я вам перечислил выше. Вспомните третий гол москвичей. Пиняев и Глушенков вдвоем разорвали оборону «Факела», на скорости от всех убежали. Это и есть современный футбол. Никто не сфальшивил в этой атаке, никто ее не притормозил. Сейчас матчи выигрываются за счет высокой скорости. Футболисты должны действовать по всему фронту атаки. Мне нравится это трио — Пиняев, Глушенков, Сарвели.

Тикнизян раззабивался. Духовитый парень, в очень хорошей форме. Дает большой объем.

Очень интересная команда у Михаила Галактионова. Но в конце прошлого сезона «Локомотив», надо признать, выглядел мощнее. Во второй половине первого тайма «Факел» имел ощутимое преимущество, в ряде моментов команда Евсеева просто простила гостей. Вновь вскрылись проблемы в обороне. Галактионову еще предстоит найти оптимальное сочетание центральных защитников. Где-то сказывается молодость игроков этого амплуа. На это можно делать определенную скидку. Но уж очень грубые ошибки в их исполнении. Это все-таки перебор. А вот с опорной зоной у москвичей все в порядке. Карпукас и Баринов смотрятся здорово, дополняют друг друга.

«Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Валерий Газзаев
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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