Газзаев: «Дзюбе сложно играть в темпе Глушенкова, Пиняева, Сарвели»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил крупную победу «Локомотива» над «Факелом» (4:1).
— Матч «Локомотива» против «Факела» показал, что Глушенков — это однозначно игрок стартового состава. Не стоит его дергать, сажать в запас, потом выпускать. Это может его и надломить где-то. В Воронеже Максим вышел во втором тайме и поучаствовал в двух голах. У «Локомотива» есть группа быстрых, техничных игроков в атаке — Глушенков, Пиняев, Сарвели, которая способна делать разницу, ставить в тупик оборону соперников.
Дзюба забил, хотя, возможно, там и был фол с его стороны. Артем, конечно, еще принесет пользу команде. Но ему объективно тяжело уже поддерживать высокий темп тех исполнителей, которых я вам перечислил выше. Вспомните третий гол москвичей. Пиняев и Глушенков вдвоем разорвали оборону «Факела», на скорости от всех убежали. Это и есть современный футбол. Никто не сфальшивил в этой атаке, никто ее не притормозил. Сейчас матчи выигрываются за счет высокой скорости. Футболисты должны действовать по всему фронту атаки. Мне нравится это трио — Пиняев, Глушенков, Сарвели.
Тикнизян раззабивался. Духовитый парень, в очень хорошей форме. Дает большой объем.
Очень интересная команда у Михаила Галактионова. Но в конце прошлого сезона «Локомотив», надо признать, выглядел мощнее. Во второй половине первого тайма «Факел» имел ощутимое преимущество, в ряде моментов команда Евсеева просто простила гостей. Вновь вскрылись проблемы в обороне. Галактионову еще предстоит найти оптимальное сочетание центральных защитников. Где-то сказывается молодость игроков этого амплуа. На это можно делать определенную скидку. Но уж очень грубые ошибки в их исполнении. Это все-таки перебор. А вот с опорной зоной у москвичей все в порядке. Карпукас и Баринов смотрятся здорово, дополняют друг друга.
«Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0