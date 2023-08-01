Бородин объяснил свое решение отпраздновал победу в Кубке Израиля с российским флагом

Защитник «Торпедо» Сергей Бородин рассказал, почему во время выступления за «Бейтар» вышел на поле праздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом на плечах. В мае «Бейтар» в финале Кубка Израиля обыграл «Маккаби» (Нетания) со счетом 3:0.

«У нас многонациональная команда — помимо меня были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш», — приводит слова Бородина Sport24.

Он отметил, что был горд победой в Кубке Израиля и вкладывал в свои действия любовь к родине, а не политику.

29 июня «Торпедо» объявило о подписании с Бородиным трехлетнего контракта. В сезоне-2023/24 первой лиги 24-летний футболист сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями.