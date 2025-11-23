Футбол
Сегодня, 10:30

Газзаев о дерби: «Спартак» был свежее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Перейдем к матчу. Ожидали большего от дерби? Маловато футбола?

— Не могу сказать, что матч меня разочаровал. Ни в коем случае! С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев. Никто не хотел уступать и играть на ничью. Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось. Зато чувствовался нерв, напряжение. Единоборства, стычки. Настоящее дерби! От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

— Результат закономерен?

— Я бы не сказал, что «Спартак» сегодня был значительно сильнее. Скорее подберу другое слово - свежее. Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде. Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями. Бились друг за друга и за Вадима Романова. Ну и впереди, пожалуй, «Спартак» был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.

Зобнин вышел на второе место в истории «Спартака» по количеству матчей в чемпионатах России

Врач ЦСКА Безуглов рассказал о характере травмы Кругового после матча со «Спартаком»
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
