Врач ЦСКА Безуглов рассказал о характере травмы Кругового после матча со «Спартаком»
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник команды Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза.
«У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — цитирует Безуглова ТАСС.
В матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) Круговой получил травму и был заменен в первом тайме. Он столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака».
ЦСКА с 33 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.
Источник: ТАСС
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
