Врач ЦСКА Безуглов рассказал о характере травмы Кругового после матча со «Спартаком»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник команды Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза.

«У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — цитирует Безуглова ТАСС.

В матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) Круговой получил травму и был заменен в первом тайме. Он столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака».

ЦСКА с 33 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.