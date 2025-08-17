«Динамо» — ЦСКА: Макаров попал Алвесу по ноге. Почему Левников не назначил пенальти?

На 58-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (1:3) судья Кирилл Левников после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что оставил первоначальное решение в силе, и не назначил пенальти в пользу гостей.

В том моменте игрок красно-синих Матеус Алвес на мгновение опередил Дениса Макарова, после чего произошел контакт в ногах футболистов. Выглядело так, что динамовец ударил соперника (слегка или не очень слегка). Все это произошло в штрафной площади бело-голубых.

Рефери не нашел нарушения правил в действиях Макарова. Мнения относительно его окончательного вердикта разделились. Среди экспертов «СЭ» чуть больше тех, кто выступил за пенальти. Значит, Левников ошибся?

Интересно, что в субботу в другой игре тура «Спартак» — «Зенит» (2:2) в схожем эпизоде Артем Чистяков оценил действия Густаво Мантуана против Наиля Умярова как фол и указал на 11-метровую отметку.

А вот в 3-м туре во встрече «Краснодар» — «Динамо» (1:0) Иван Абросимов поступил иначе: он не отреагировал на контакт в ногах между Данилой Глебовым и Батчи назначением пенальти. Решение судьи тогда поддержали.

Почему же так по-разному действует «контактометр»?