Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

17 августа, 20:34

«Динамо» — ЦСКА: Макаров попал Алвесу по ноге. Почему Левников не назначил пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 58-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (1:3) судья Кирилл Левников после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что оставил первоначальное решение в силе, и не назначил пенальти в пользу гостей.

В том моменте игрок красно-синих Матеус Алвес на мгновение опередил Дениса Макарова, после чего произошел контакт в ногах футболистов. Выглядело так, что динамовец ударил соперника (слегка или не очень слегка). Все это произошло в штрафной площади бело-голубых.

Рефери не нашел нарушения правил в действиях Макарова. Мнения относительно его окончательного вердикта разделились. Среди экспертов «СЭ» чуть больше тех, кто выступил за пенальти. Значит, Левников ошибся?

Интересно, что в субботу в другой игре тура «Спартак» — «Зенит» (2:2) в схожем эпизоде Артем Чистяков оценил действия Густаво Мантуана против Наиля Умярова как фол и указал на 11-метровую отметку.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью (2:2) в&nbsp;пятом туре РПЛ.К «Спартаку» «липнут» спорные моменты. Работу судьи Чистякова в матче с «Зенитом» тоже будут много и долго обсуждать

А вот в 3-м туре во встрече «Краснодар» — «Динамо» (1:0) Иван Абросимов поступил иначе: он не отреагировал на контакт в ногах между Данилой Глебовым и Батчи назначением пенальти. Решение судьи тогда поддержали.

Почему же так по-разному действует «контактометр»?

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
Читайте также
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Популярное видео
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Михаил

    у Цска была такая же реализация, поэтому, да подсели. если бы и Динамо, и ЦСКА забили положенное, чслучилось бы 4:7, и?

    18.08.2025

  • Михаил

    на повторе, как раз видно, что Лещук зацепил ногой Круга и тот начал падать, перелетать Лещука, чтобы не травмировать

    18.08.2025

  • al-an-ko

    Давай я тебе скрин скину, там было касание. Да эпизод на усмотрение судьи (а судья куда то смотрел ХЗ), а вар не вмешался потому что это небыло явной ошибкой

    18.08.2025

  • _alex©

    Еще и ВАР смотрел хз сколько, для чего?... Что бы подписаться, что идиот слепой?!

    18.08.2025

  • Лёгкий ветер

    Касание наверняка было, но таким лёгким и не значительным, как дуновение ветерка, а бразильянец нарисовал так, будто едва перелома избежал. За такое пенальти ставить - полный бред, ибо пенальти это гол с вероятностью 80%, а в этом эпизоде до гола, как до луны.

    18.08.2025

  • Soulles2

    «Динамо» — ЦСКА: Макаров попал Алвесу по ноге. Почему Левников не назначил пенальти?.... Наверное,потому, что не дал красную Лещуку за очевидное нарушение - я судья и так вижу игру .

    18.08.2025

  • Александр Серов

    Слепой , а не арбитр

    18.08.2025

  • Борис Игоревич

    В матчах мясных ставят и куда менее очевидные пенали. Но с этими ясно - свиньи скупили судейство на корню - осталось научиться исполнять левые пенали, кривоногим многомиллионным лузерам .. Ну, а нас, что ж.. В очередной раз засудили. Но не в традиции армейцев ныть, выть и визжать. Когда нас заслуживают - отвечаем игрой! Забиваем ещё просто, а не размазываем сопли как хряки.. ЦВБП!!

    18.08.2025

  • Peter Blad

    Давайте начистоту: с видением пенальти всё очевидно, мы видим одну картину, судья другую и он, и только он принимает решение относительно назначения или не назначения пенальти. По поводу Кругового и Лещука, то даже на повторе видно, что контакта не было, он его тупо перепрыгнул, а Лещук даже его не задел. Но всё-таки мячей 6-7 в такую оборону надо было закидывать...

    18.08.2025

  • Kiper0252

    Несколько раз на экране видели прекрасно удар пришелся по ноге, почему отменил пенальти, не понятно, хотелось бы объяснения. Может мы что то тне так понимаем, а может не знаем о правилах. Считаю иенальти был.

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Просто Левников пожалел московский Ростов и тренера сборной...:stuck_out_tongue_winking_eye: Зачем второе избиение подряд для Карпуши?

    18.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    1000 проценто.Левникова удалитт

    18.08.2025

  • Юрий Рыбаков

    плюс за вторую половину комментария, а вообще , - очки купи

    18.08.2025

  • Юрий Рыбаков

    Там же "народное достояние" !!!

    18.08.2025

  • Vyacheslav

    Называли лучшим Карасёва, зазнался. Хотя судил всегда так себе. Как судит теперь- все видят! Назвали лучшим Кукуяна - та же история. В прошлом году вдруг лучшим стал Левников и сразу счёл себя умнее всех. Ну нельзя у нас хвалить судей, и судят кто в лес, кто по дрова. На семинарах объясняюти судьям, и коментаторам, и тренерам, а начинается сезон и у каждого свой взгляд. И не точто простые болелы, но и тренеры, футболисты действующие и бывшие, никто наших судей не понимают.

    18.08.2025

  • Yury Kasyanov

    В пользу зенита или спартака обязательно бы поставили. А тут решил интригу сохранить...

    18.08.2025

  • al-an-ko

    Он пыталсчя найти повтор сч которого касчания не видно и нашел.

    18.08.2025

  • Yura Ivanov

    Просто он всю игру Динамо симпатизировал.Он ведь и вратаря должен был удалять,а вместо этого показал жёлтую Кругу

    18.08.2025

  • cska+

    Почти все команды и адекватные болельщики не хотят больше видеть псевдосудью Левникова с плохим зрением на матчах РПЛ. Видимо прошло его судейское время - пора на отдых.

    17.08.2025

  • Fredi Kruger

    Если бы в такой ситуации вместо ЦСКА был Зенит, то 100% сразу же бы поставили пенальти!

    17.08.2025

  • Дмитрий все о*кей

    С пенальти все понятно, а почему при фоле на Круговом, ВАР не позвал проплаченного левникова к монитору?!

    17.08.2025

  • совва

    Фомину тоже за срыв атаки не дал, на Кисляке.

    17.08.2025

  • Gordon

    Нам хоть раз назовут этих таинственных экспертов? Или это разные сущности Боброва? ) Что до эпизода, то фол. Потому что в игре "Акрон" - "Спартак" и в игре "Спартак" - "Зенит" подобное - фол. А пошла такая трактовка с весны ещё. Очень не хотелось бы на самом деле такие легковесные пенали видеть, но раз уж решили так трактовать, значит надо продолжать до конца сезона. Ну или как минимум до зимнего перерыва.

    17.08.2025

  • capitan76

    Ваще предлагаю ВАР отменить, а в спорных ситуациях решать голосованием в редакции СЭкса. Там же элита футбольного общества собралась! Они не подведут))

    17.08.2025

  • Rosinant

    Это не ляп, это преднамеренное решение.

    17.08.2025

  • vyahek

    какой нах пенальти, была борьба за мяч, Левников молодец, и Круга за симуляцию наказал правильно, нех.. нырять, остальным судейкам брать с него пример,вар давно пора отменить.

    17.08.2025

  • Rosinant

    Потому что гадёныш, это же очевидно. И Круговому жёлтую дал, вместо красной вратарю. Точно гадёныш. "Мерзость человеческая не имеет границ."

    17.08.2025

  • dimarmy

    Ну начнем с того, что матч ты не смотрел,а анализировал) Первый тайм 0:3, как не заметить этот факт - загадка! Второй тайм-ЦСКА село физически, кроме молодняка.Куча штанг и крайне низкая реализация у Динамо...Жаль,что не услышал про аднимРесурс с Нивы, вот это было интереснее уже..

    17.08.2025

  • analytica

    Пенальти на Алвесе не поставлен, красная на Круговом не показана. Я бы мог заподозрить попытку затормозить ЦСКА, но счет в первом моменте был 2:0, во втором вообще 3:0, и по игре у Динамо не было никаких шансов. Значит объяснение одно -- дано указание оберегать Карпина от разгромных счетов. Как-никак тренер сборной. То есть наше все.

    17.08.2025

  • Sacred7572

    все просто,это не питер...даже обсуждать нечего

    17.08.2025

  • Aprel

    Бобров прав! РФС надо закрыть! :slight_smile:

    17.08.2025

  • Правдобур

    Ты не прав - он умышленно закрывал глаза на нарушения Дины, потому что ненавидит ЦСКА! Он так судит ЦСКА ВСЕГДА!!

    17.08.2025

  • Заполярье

    Басманный беспредел это и есть чекистская зараза на века! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    17.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Потому что задрали превращать контактные виды спорта в балет. В баскетболе уже нельзя с соперником рядом находится - сразу фол. #РеспектЛевникову

    17.08.2025

  • Aprel

    Идите в суд! :sunglasses:

    17.08.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    потому что Левников судит по правилам. в отличии от чистякова.

    17.08.2025

  • ну я

    Это похоже на какую-то разводку наркотики нельзя, но можно водку... Становится уже смешно, как псевдо судья, псевд лучший не видит нарушения. Ок. Попытаюсь встать на его место. Он считает, что динамовец сыграл в мяч?? Тогда угловой! Но если я не получил деньги за предвзятость: то это абсолютно стопроцентный пеналь. Как и красная Лещуку на Круге ...

    17.08.2025

  • Павел Леонидович

    бобра слушать, себя не уважать

    17.08.2025

  • bond1951

    при питерском судействе....все хоккей....левников 100 раз пересмотри у......д........

    17.08.2025

  • Stilet525

    А когда вместо красной карточки Лещуку дал желтую Круговому? Судьи системно стали поддушивать ЦСКА!

    17.08.2025

  • Док

    Пару моментов: 1. Кирюша скорее всего прав - однозначно фол не смотрелся. По крайней мере не было 100% уверенности, что причиной падения являлся контакт. 2. Радует что нормальные конявые не вываливают говно, типа какой питерский судья ***** и прочие заговоры, а заламывают ручонки только отмороженные подковоголовые (в основном номерные) - любители играть в минусики.

    17.08.2025

  • Chausov Alexey

    Ты нас спрашиваешь что ли, Бобров? Ты вроде эксперт - вот и разъясни нам это?

    17.08.2025

  • Шевроле

    А чему вы удивляетесь, всё как обычно, очередной ляп

    17.08.2025

  • Slim Tallers

    Как-будто Бобров не знает,что Спартаку подсуживают. ЦСКА протестовать не будет,а Спартак бы вонял неделю.

    17.08.2025

  • lvb

    Сынку ноунейм, ты вероятно не играл в футбол даже в детсаду, в штанах на лямках. Так позориться не стоит. Подучи правила, посмотри "Комментарии к правилам", наконец купи большой телек и очки нужные подбери. Вот тогда и вылазь с имхами. А так ты просто стал поводом для насмешек. Сочувствую.... но факт есть факт)

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Там похоже целый гарем судей.

    17.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Потому что это не до судья Левников из Питера

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Придумывал отмазку, чтобы не поставить.

    17.08.2025

  • lvb

    Хмм, а потому что Левников"толерантное колено"(помните?) чувствует себя аки за каменной стеной. Вот и понтуется аки Карасев, уверен шо папа и в ДСИ его отмажет как нефиг делать и если что ... ЭСК им Дюкова на уши поставит, коли понадобится)

    17.08.2025

  • Faierman 32

    Чем этот момент отличается от вчерашнего в матче Спартак -Зенит,где пенальти поставили?

    17.08.2025

  • Tommy Morton

    А почему Левников не извинился перед болельщиками Динамо за поражение? Игроки, вот, извинились.

    17.08.2025

  • vernon s

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что остался в недоумении от решения судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти.

    17.08.2025

  • cska+

    почему доверяют судить матчи в РПЛ такому слабому и с плохим зрением судье?

    17.08.2025

  • al-an-ko

    Если это не стёб, то ты дружище :rofl::rofl::rofl:

    17.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    как был гаденышем так и остался. только такие же кроты могли хвалить его в прошлом сезоне

    17.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Среди экспертов «СЭ» чуть больше тех, кто выступил за пенальти. Значит, Левников ошибся? Л - логика

    17.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    150 повторов и ни один четко не говорит о том что было касание, поэтому и не назначил. ЦСКА и без пенальти справляется, в отличии от других.

    17.08.2025

  • oleg ves

    Бобров = иксперд - и этим все сказано

    17.08.2025

  • Aleksandr Gorohov

    Бобров, зачем вы лицемерите?. Вы прекрасно понимаете почему вчера был пенальти а сегодня нет...

    17.08.2025

  • anatj

    Вы чего все слепые? Не видите, что Макаров тянется ногой к мячу, а это Армеец подставляет свою ногу под Динамовскую бутсу! У Макарова ествественное движение к мячу, а у армейца нет, так к мячу не тянутся с согнутой ногой, просто актерская игра! И молодец Левников, на то ,Он лучший судья чемпионата, а не Карасев, верно разобрался с сутью момента! Браво!!!

    17.08.2025

  • aug081266

    Непонятно,что именно смотрел Левников,пенальти очевидный...

    17.08.2025

  • Серый. За Красно_Синих.

    Боб?р, а в игре ЦСКА-Зенит в аналогичном случае ты сразу утверждал о чистом пенальти и даже не сомневался. Че с тобой не так?

    17.08.2025

  • Авн70

    Левников жена мажича

    17.08.2025

  • Михаил

    Пеналь так себе и тут, Левников скорее прав, чем нет. ЦСКА - не Спартак: не плаксы и не вымогатели пеналей. Я не понимаю, с чего бы автор до сих пор на желтую Круга и красную Лешука молчит. Тут пеналь так себе, а красная у Лещука.... в полный рост!

    17.08.2025

  • Russpiel

    почему 'бы'? Круговой Мантуану пнул в пятку, поставили, Зенит сравнял.

    17.08.2025

  • RSMsouth

    Пенка 100 % и стоила бы Валере карьеры

    17.08.2025

  • Aston Villa

    Питерская мразь решила притормозить ЦСКА, не вышло!

    17.08.2025

  • oleg ves

    это фол по неосторожности и пенальти. Зениту такой бы нераздумывая поставили и все иксперды бы сказали, что это пенальти.

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Игровой момент с возможным пенальти на Алвесе в штрафной Динамо из разряда - на усмотрение судьи. Решение в любую сторону имело бы примерно равное количество - "за" или "против". А вот фол на удаление от Лещука за пределами штрафной площади - это явная предвзятая трусость Левникова. Удаление голкипера очевидно - за лишение явной возможности забить..

    17.08.2025

  • Александр Солодовников

    Если фол Монтуана расценен как на пенальти, то про этот случай и говорить нечего 100% 11метров....

    17.08.2025

  • sdf_1

    Брат случайно попал по ноге брату. Какой пенальти, едрит мадрид?!

    17.08.2025

  • Russpiel

    Потому что с первых минут стало заметно, что Левников хочет потрафить Карпину. Раза два не дал жёлтую Касересу на Глебове. И пенальти этот непробитый оставлял Карпину шансы сохранить лицо.

    17.08.2025

  • Автогол

    Нельзя тренера Сборной так сразу. Нужно помогать

    17.08.2025

  • Андрей Беляк

    Не назначил, потому что уж слишком его превозносили в прошлом сезоне. Ах, кирюша, лучший арбитр! Вот и поверил в себя. А по сути - всё тот же слепой крот

    17.08.2025

  • andy1962

    просто украл у армейцев пенальти. Это же Левников

    17.08.2025

  • Sergey Markelov

    Ушлепок, хватит высасывать из пальца. Попал епт

    17.08.2025

    • Гафин — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Результат неудовлетворительный, отвратительно начали первый тайм»

    Гафин — о трансфере Миранчука в «Динамо»: «Не комментирую слухи и измышления «Сьона»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости